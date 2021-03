Lungomare: in corso lavori di manutenzione Al lavoro squadre di operai

Sono in corso le operazioni di manutenzione del Lungomare Trieste a Salerno. Le squadre di operai hanno completato la riverniciatura della balaustra dove è stato applicato anche l'antiruggine. Questi giorni di lavoro sono dedicati alle doghe delle panchine con la duplice tinteggiatura delle parti in metallo e di quelle in legno. In prosieguo la riverniciatura interesserà beverini e lampioni.

Dopo questo intervento manutentorio, reso indispensabile dall'azione corrosiva degli agenti atmosferici, il Lungomare sarà ancora più bello ed accogliente.

Il Comune di Salerno - fa sapere - prosegue, nonostante la pandemia, nel suo programma di manutenzione di strade, piazze e luoghi d'incontro della città sperando di poter presto tornare a frequentarli in tutta sicurezza. "Per intanto si raccomanda il massimo rispetto delle norme anti Covid-19: uscire di casa solo per lavoro, salute e necessità; indossare sempre la mascherina; evitare assembramenti".