Casertana-Salernitana 2-3. Coppitelli: «All'Arechi con l'ambizione di vincere» Il tecnico dei falchetti: «Faremo una grande partita a Salerno, ne sono certo»

«Andremo all'Arechi con l’ambizione e la voglia di passare il turno e di riscattare questa sconfitta». Lo ha detto Federico Coppitelli, allenatore della Casertana, al termine del match dei play-off perso 3-2 contro la Salernitana. «I ragazzi che sono entrati hanno dato un ottimo contributo, sono felice perché sono calciatori hanno giocato di meno in campionato ma che sono stati sempre dentro il gruppo e si sono fatti trovare pronti anche stasera. I cambi? È impensabile fare le stesse scelte e schierare la stessa formazione dopo tre partite in sette giorni. Avevamo dei calciatori che non erano al meglio ed erano a rischio infortunio e ho dovuto fare delle scelte. La Salernitana era sicuramente più fresca e nella prima fase di gara si è visto».

In vista del match di ritorno in programma mercoledì: «Dovremmo fare tutto, proveremo a vincere. Dovremo trovare le giuste chiavi per fare una grande partita, in un ambiente bello come lo era bello stasera. Sono certo che la partita di ritorno assomiglierà più alla seconda parte di questa che alla prima. Sappiamo che la Salernitana è una squadra forte ma noi dovremo dare tutto per cercare di vincere all’Arechi».