Casertana-Salernitana 2-3, Lescano: «Prova importante, peccato per il finale»

Un gol pesantissimo. Lo squillo per illuminare una serata dai due volti. 70' di dominio, poi il fiatone e l'apprensione nel finale. Facundo Lescano ha commentato Casertana-Salernitana 2-3, match aperto dal suo squillo: “Abbiamo fatto un buon inizio di gara, con i due gol. Nonostante i loro cambi all’intervallo, avevamo fatto lo 0-3 ma abbiamo perso lucidità, buttando via qualche pallone di troppo. Dispiace perché con lo 0-3 sarebbe stato un altro ritorno. Sembravano fuori dalla partita però loro sono rientrati con gli episodi, spinti dal pubblico. Hanno provato a pareggiarla ma siamo stati bravi a resistere.
"Che coppia con Ferrari"
Il commento sul gol: "Franco Ferrari mi ha fatto una grande sponda. Stiamo crescendo in coppia, abbiamo lavorato tanto e oggi abbiamo dimostrato qualità. Abbiamo un parco attaccanti importante, dobbiamo continuare a lavorare così". Ora gli occhi sono rivolti sul ritorno all'Arechi: "Non abbiamo fatto nulla, sappiamo che la Casertana non molla, lo ha dimostrato. Noi avremo l’Arechi, non vediamo l’ora di avere il nostro pubblico perché saranno l’arma in più”.