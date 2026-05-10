Casertana-Salernitana 2-3, Lescano: «Prova importante, peccato per il finale» L'argentino: «Avevamo la gara in pugno, nel finale siamo stati meno lucidi. Ora serve l'Arechi»

Un gol pesantissimo. Lo squillo per illuminare una serata dai due volti. 70' di dominio, poi il fiatone e l'apprensione nel finale. Facundo Lescano ha commentato Casertana-Salernitana 2-3, match aperto dal suo squillo: “Abbiamo fatto un buon inizio di gara, con i due gol. Nonostante i loro cambi all’intervallo, avevamo fatto lo 0-3 ma abbiamo perso lucidità, buttando via qualche pallone di troppo. Dispiace perché con lo 0-3 sarebbe stato un altro ritorno. Sembravano fuori dalla partita però loro sono rientrati con gli episodi, spinti dal pubblico. Hanno provato a pareggiarla ma siamo stati bravi a resistere.

"Che coppia con Ferrari"

Il commento sul gol: "Franco Ferrari mi ha fatto una grande sponda. Stiamo crescendo in coppia, abbiamo lavorato tanto e oggi abbiamo dimostrato qualità. Abbiamo un parco attaccanti importante, dobbiamo continuare a lavorare così". Ora gli occhi sono rivolti sul ritorno all'Arechi: "Non abbiamo fatto nulla, sappiamo che la Casertana non molla, lo ha dimostrato. Noi avremo l’Arechi, non vediamo l’ora di avere il nostro pubblico perché saranno l’arma in più”.