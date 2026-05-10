Casertana-Salernitana 2-3, Proia: «Bravi a riaprirla, ora a Salerno per vincere» «Sappiamo che non sarà semplice ma ce la metteremo tutta fino alla fine»

Con il suo gol ha riacceso la fiammella della speranza in casa Casertana, consentendo ai rossoblu di restare in vita in vista del match di ritorno all'Arechi. Federico Proia ha commentato nel post-gara il derby perso 3-2 dai falchetti contro la Salernitana.

«Siamo stati bravi a riaprirla e a non mollare, siamo ancora lì e dobbiamo crederci», ha detto al termine del match il calciatore della Casertana. «C’è ancora un’altra partita da affrontare e dovremo giocarla al massimo delle nostre possibilità, senza fare alcun calcolo. Andremo a Salerno per giocare la nostra partita, sappiamo che non sarà semplice ma ce la metteremo tutta fino alla fine. La Salernitana - ha concluso Proia - è stata costruita per vincere il campionato, ha tanta qualità e giocatori di esperienza. Ma ce l’abbiamo anche noi e proveremo a metterla in campo nella partita di ritorno».