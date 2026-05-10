Casertana-Salernitana 2-3, Cosmi: «70' impeccabili, finale servirà da lezione» Il tecnico: «Negli spogliatoi i calciatori erano dispiaciuti: vuol dire che la strada è giusta»

Una prova importante. Serse Cosmi si tiene stretto i primi 70’ di Casertana-Salernitana 2-3: “Abbiamo vinto, non va dimenticato”. Il messaggio del tecnico è chiaro. Al di là del passaggio a vuoto nel finale, resta però una prestazione di dominio per larghi tratti del match, con il rammarico per i due gol subiti nel finale: “Non si è spenta la luce semplicemente c’è un avversario che ha messo in mostra le sue qualità. Noi abbiamo perso qualche pallone di troppo e loro sono stati bravi nell’accendersi. Però abbiamo vinto, conta quello. Forse potevamo evitare qualche errore di troppo. Però resta un grande primo tempo, in cui abbiamo capitalizzato tutto al massimo. Una prestazione sontuosa, perché siamo stati quasi perfetti. Prima del cambio abbiamo incassato il gol. Ho tolto Ferraris, per noi fondamentale, ma loro avevano Proia e dovevo coprire la mediana”.

“Questa sarà una lezione”

Cosmi si sofferma sul momento di appannamento e sul ritorno della Casertana: “Volevo anche io un finale diverso. Abbiamo commesso qualche errore nel secondo tempo dopo un grande primo tempo. Questo ci servirà da lezione: nei playoff non puoi lasciare niente perché altrimenti vieni punito. E la vittoria larga ora è diventata risicata. Adesso andiamo a prenderci la qualificazione all’Arechi. Negli spogliatoi c’era gente dispiaciuta. E se si vince e ci si dispiace vuol dire che è la strada giusta”.

“Niente calcoli”

Lo sguardo è rivolto a mercoledì: “Non faremo calcoli. Lo abbiamo fatto oggi e abbiamo rischiato di pareggiare. Adesso però bisogna essere felici e contenti perché questa vittoria è pesantissimo. Il pubblico? E’ strepitoso, il nostro. Mi aspetto quello che è sempre stato, ci ha sempre aiutato”.