Casertana-Salernitana 2-3, Ferraris: «Grazie Cosmi per avermi rilanciato» L'attaccante: «Peccato per il finale, ora tutti all'Arechi. Futuro? Qui sto benissimo»

“Aspettavo questo momento. Ora spero di fare tanti altri gol”. Andrea Ferraris si prende le carezze di Cosmi ("Per noi è un calciatore fondamentale"), ma soprattutto rompe il suo digiuno. Un gol bellissimo, possibile colpo del ko per la Salernitana ad una Casertana che non ha mollato e ha rialzato la testa: “Abbiamo fatto 60’ di alto livello, dominando nel punteggio e nel gioco, poi abbiamo avuto il calo. Peccato soprattutto per il secondo gol più che sul primo. Merito loro che non sono andati ko sul punteggio di 0-3 perché hanno qualità. Adesso andiamo all’Arechi, con la voglia, con la fame di non concedere nulla e di prenderci tutto quello che sappiamo di meritare”.

Parole al miele per Cosmi: “Devo ringraziare il mister perché mi ha dato fiducia, anche se non dall’inizio, ma mi sono fatto trovare pronto”. Adesso serve compattezza, cercando continuità: “C’è stato un momento di blackout. Adesso dobbiamo azzerare tutto. Il campionato non conta più e lo abbiamo dimostrato oggi. Lo scorso anno con il Pescara ho vinto gli spareggi partendo non dal secondo posto”. Poi la speranza per il futuro: “Impossibile non dire quanto apprezzo Salerno e quanto mi piacerebbe restare. Adesso però contano i playoff”.