Casertana-Salernitana 2-3, Ferraris: «Grazie Cosmi per avermi rilanciato»

“Aspettavo questo momento. Ora spero di fare tanti altri gol”. Andrea Ferraris si prende le carezze di Cosmi ("Per noi è un calciatore fondamentale"), ma soprattutto rompe il suo digiuno. Un gol bellissimo, possibile colpo del ko per la Salernitana ad una Casertana che non ha mollato e ha rialzato la testa: “Abbiamo fatto 60’ di alto livello, dominando nel punteggio e nel gioco, poi abbiamo avuto il calo. Peccato soprattutto per il secondo gol più che sul primo. Merito loro che non sono andati ko sul punteggio di 0-3 perché hanno qualità. Adesso andiamo all’Arechi, con la voglia, con la fame di non concedere nulla e di prenderci tutto quello che sappiamo di meritare”.
Parole al miele per Cosmi: “Devo ringraziare il mister perché mi ha dato fiducia, anche se non dall’inizio, ma mi sono fatto trovare pronto”. Adesso serve compattezza, cercando continuità: “C’è stato un momento di blackout. Adesso dobbiamo azzerare tutto. Il campionato non conta più e lo abbiamo dimostrato oggi. Lo scorso anno con il Pescara ho vinto gli spareggi partendo non dal secondo posto”. Poi la speranza per il futuro: “Impossibile non dire quanto apprezzo Salerno e quanto mi piacerebbe restare. Adesso però contano i playoff”.