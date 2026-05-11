Salernitana, ricordi Sarandrea? Ora è in campo per l’acquisto della Ternana L'advisor romano sta seguendo le ore concitate per il club umbro

Massimo Sarandrea è stato il nome che ha accompagnato la primavera della Salernitana. La trattativa ad un passo dalla chiusura fra Danilo Iervolino e Cristiano Rufini per il passaggio delle quote della Bersagliera si è interrotta sul più bello, proprio nei giorni in cui era prevista la sottoscrizione del rogito fra i due imprenditori. Acqua passata. Ora il professionista romano è al lavoro su un altro fronte delicato che attanaglia la serie C, ovvero il destino della Ternana Calcio.

Situazione in evoluzione

Il futuro delle Fere è appeso ad un filo sottilissimo. Mercoledì 13 maggio è prevista l’asta per delineare quali saranno gli scenari per il club. Sarandrea cura gli interessi dell'imprenditore Splendori, pronto a scendere in campo per salvare la società. A chi parlava di operazione speculativa, nel corso dell’evento “Maratona Ternana”, l’advisor romano ha rispedito al mittente le accuse, definendo l'eventuale acquisizione non come un'operazione speculativa, ma come un atto di "riconciliazione" con il territorio. I numeri sono chiari: 8,4 milioni di debiti societari di cui circa 4,8 milioni di debito sportivo. «Chi compra oggi la Ternana fa tutto meno che l'imprenditore, deve ragionare come una Onlus» ha avvertito Sarandrea, sottolineando come il club sia attualmente una «scatola senza attivi».