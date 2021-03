Covid, nuova stretta a San Valentino: tutto chiuso alle 19.30 Un decesso ad Angri. Nuovi contagi in altri comuni della provincia di Salerno

Nuovi casi Covid in provincia di Salerno. Tra i comuni con il piu alto numero di nuovi contagi c'è Angri che registra 20 positivi e 11 nuovi guariti. Sono 572 i casi attivi nel comune. "Si aggiorna, purtroppo, anche il numero dei deceduti per covid dopo notifica ufficiale dell’ASL sul decesso di una nostra concittadina nei giorni scorsi.- Ha comunicato il sidaco Cosimo Ferraioli - Condoglianze alla famiglia da tutta l’Amministrazione e la Città di Angri. Riposi in pace."

A Pagani si registrano 10 nuovi positivi al Covid-19 e 3 guarigioni, i cittadini attualmente positivi sono 413. A Vietri sono 4 i nuovi contagi per un totale di 77 casi attivi in città, 3 nuovi casi a Pellezzano, mentre a Pontecagnano su 46 tamponi effettuati sono emersi 10 nuovi positivi. 5, invece, i guariti, per un totale di 218 casi nel comune. Ad Agropoli sono 6 i nuovi positivi.

Nuova stretta, invece, a San Valentino Torio. Il sindaco Michele Strianese ha firmato, nella serata di ieri, una nuova ordinanza con ulteriori misure restrittive con riferimento alle attivita' commerciali "Con il solo scopo di contrastare la diffusione del contagio del coronavirus sul territorio comunale, chiedendo a tutti coloro che sono tenuti ad osservarla di collaborare per la tutela della salute pubblica." Ha dichiarato il primo cittadino.

Il nuovo provvedimento resterà valido fino al 28 marzo e prevede la chiusura di esercizi commerciali al dettaglio, compresi generi alimentari, edicole e modalità in self-service alle 19,30. Insieme a questi, anche studi professionali, assicurativi, assistenza sindacale e Caf, lavanderia e pulitura di articoli tessili, distributori benzina, eccetto quelli automatici. Nella giornata di domenica, invece, è stata disposta la chiusura di tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione di bar, pub, pizzerie, gelaterie e pasticcerie.