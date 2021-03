Lavori di messa in sicurezza al Convitto nazionale Tasso Il presidente della provincia Strianese: "Interventi agli intonaci ammalorati della palazzina"

La Provincia di Salerno prosegue i “Lavori di manutenzione degli edifici scolastici per aumentare i livelli di sicurezza e fronteggiare l’emergenza da Covid-19” per cui l’Ente ha stanziato la somma di € 2.800.000,00, suddivisi in due progetti ognuno dell’importo di € 1.400.000,00 l’uno, sia per le scuole ricadenti nell’Area Centro Nord che per le scuole ricadenti nell’Area Sud della provincia.

“Nei giorni scorsi - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - abbiamo iniziato i lavori al Convitto Nazionale Torquato Tasso di Salerno. In particolare sono stati eseguiti lavori di messa in sicurezza degli intonaci ammalorati della palazzina dei convittori. Anche questo intervento rientra nella manutenzione degli edifici scolastici dell’Area Centro Nord.

Tutte le attività di progettazione e coordinamento sono curate dal nostro settore Edilizia scolastica e Patrimonio, diretto da Angelo Michele Lizio con il supporto del consigliere provinciale delegato all’edilizia scolastica Antonio Sagarese. Questi progetti prevedono opere di impermeabilizzazione, riparazione/sostituzione di infissi, manutenzione impianti e interventi urgenti necessari per la fruizione in sicurezza degli ambienti scolastici che permettono alla Provincia di Salerno di tutelare il diritto allo studio e la sicurezza delle comunità scolastiche, cioè di studenti, docenti, operatori scolastici tutti e famiglie.”