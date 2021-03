Vigilia di primavera innevata in Vallo di Diano e Tanagro In azione i mezzi spargisale

Una vigilia di primavera innevata nella zona sud del salernitano. Ricoperti dagli abbondanti fiocchi Tanagro e Vallo di Diano. Disagi in alcuni comuni come: Caggiano, Montesano sulla Marcellana, Monte San Giacomo, Buccino, Sala Consilina, Sanza e Teggiano. Al lavoro dalle prime ore del giorno per mettere in sicurezza le strade volontari e mezzi spazzaneve e spargisale.