Salerno,famiglie e bimbi in protesta:"Riaprite parchi e ville" Questa mattina il sit-in al parco del Mercatello organizzato dal comitato "bambini all'aperto"

"Un anno senza scuola, e ora anche senza parchi" Si legge in uno dei tanti cartelli esposti questa mattina dai bimbi che, a gran voce, hanno chiesto la riapertura degli spazi verdi della città. A Salerno, il comitato "bambini all'aperto" ha dato vita ad una manifestazione davanti il parco del Mercatello in via Angrisani. In tantissimi, tra grandi e piccini, si sono radunati davanti al cancelli - chiusi a causa delle normative imposte nell'ordinanza della Regione Campania n.7 - per far sentire il loro grido di protesta. Per il Comitato Bambini all’Aperto "è necessario assicurare luoghi e attività alternative a quelle al chiuso che consentano a bambini e ragazzi di continuare a crescere e a socializzare nel pieno dei loro diritti e le aree verdi come parchi, ville e giardini sono i luoghi in cui si possono assicurare tali diritti rispettando le giuste norme di sicurezza." Si legge nel loro manifesto. Centinaia le immagini condivise nel gruppo ufficiale da genitori e amministrazioni che raccontano la mobilitazione di questa mattina che ha visti conivolti grandi e piccini.