Battipaglia, trovato in possesso di cocaina: arrestato Operazione degli agenti del commissariato di Polizia

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Battipaglia hanno proceduto all'arresto di B.N., per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l'uomo - di nazionalità straniera - è stato fermato all'ingresso della sua abitazione, in zona Lido Lago, insieme ad una donna di nazionalita brasiliana, che è stata trovata in possesso di un involucro contenente 1,60 grammi di cocaina. Nell'alloggio dell'indagato, a seguito della perquisizione, lo stesso veniva trovato in possesso di circa 13 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione nonché materiale per il confezionamento.