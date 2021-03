Furti nei locali a Salerno, Picariello:"Una città allo sbando" Il responsabile di Salerno Identitaria:"Questa consiliatura ha fatto il suo tempo,fatevi da parte"

I locali di Salerno nel mirino di ladri e malviventi. Diverse le segnalazioni, i tentativi di furto ed anche i colpi messi a segno in alcuni negozi del centro cittadino negli ultimi giorni, il tutto ripreso dalle telecamere di sorveglianza dei locali.

"Ma delle forze dell'ordine nemmeno l'ombra - dichiara Ciro Picariello responsabile di Salerno Identitaria - Salerno è una città allo sbando, scarsa cura del verde e poca pulizia delle strade; spaccio di droga e tentati furti; serrande abbassate e cartelli vendesi alle attività commerciali; parchi, ville e lungomare sbarrati e pochissime persone in giro."

"Sembra di vivere una situazione kafkiana accettata da tutti in maniera passiva soprattutto da questa amministrazione deludente che non fa nulla per dare una scossa alla città, anzi continua con azioni e atteggiamenti che esprimono qualsiasi tentativo di ritorno alla normalità. Questa consiliatura ha fatto il suo tempo - conclude Picariello - puzza di stantio ed ormai siamo in primavera, quindi fatevi da parte e date spazio ad una ventata di freschezza, a chi ha idee nuove, a chi vuol dare nuova linfa a questa città... la nostra città." Conclude il rappresentante di Salerno Identitaria che via social aggiunte "Salerno non è più una città sicura, si chiedono i controlli durante gli orari di apertura per evitare assembramenti, controlli per evitare che la gente vada in giro senza mascherina. Ma i controlli dopo le 22 orario del coprifuoco chi li deve fare?"