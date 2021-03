Dopo la tromba d'aria, sedici nuovi alberi a Torrione Il commento del sindaco Napoli: "Avremo una bella ombra ed un piacevole aspetto estetico"

Dopo la tromba d'aria dello scorso autunno torna a "respirare" il quartiere di Torrione. Questa mattina sonocominciate le operazioni di piantumazione di sedici nuovi alberi al posto di quelli distrutti dalla violenta furia del vortice che si è abbattuto sulla città lo scorso settembre. Ingenti i danni alla zona, tra finestre rotte, automobili schiacciate da grossi rami ed alberi sradicati. Oggi hanno trovato dimora degli splendidi esemplari di acero rosso. I nuovi alberi sarann o così distribuiti 7 in Piazza Ovidio Serino e 9 in via Posidonia.

"Questi alberi sono adatti al clima ed alle condizioni urbane di Salerno. - Ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli, sul posto - Avremo una bella ombra ed un piacevole aspetto estetico con il fogliame d'intenso colore. Siamo impegnati a tutelare il nostro patrimonio arboreo con la manutenzione, la sostituzione delle piante vecchie e malate, la piantumazione di nuovi alberi."