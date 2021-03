Degrado in strada, Salerno Pulita contro"Cercatori di metalli" Buste strappate ed indifferenziato per strada: tra i rifiuti anche siringhe

Degrado in via Buongiorno a Salerno, la denuncia parte dagli operatori di Salerno Pulita che, attraverso alcuni scatti, testimoniano il triste spettacolo di questa mattina. Nel giorno in cui si raccoglie l'indifferenziato sono stati trovati sacchi e buste strappati e rifiuti per terra, tra l'immondizia in strada si vedono anche sirighe. Per gli operatori, le buste sono state aperte dai “cercatori di metalli”, "Fenomeno a cui purtroppo non si riesce a porre un freno per mancanza di controlli" Dichiarano gli addetti che sottolineano di esser tenuti solo allo svuotamento dei carrellati per quanto riguarda la raccolta delll’indifferenziato.