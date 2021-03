Il lungomare di Salerno "si colora": tinteggiati i parapetti Continuano le operazioni di manutenzione del "salotto buono" della città

Il lungomare di Salerno "si fa bello" in attesa di potersi popolare di nuovo. Continuano le operazioni di manutenzione del Lungomare Trieste. Dopo la tinteggiatura di ringhiere, panchine e cestini delle scorse settimane, si procede con la tinteggiatura dei parapetti. "Il nostro lungomare si colora. - Ha commentato il sindaco Vincenzo Napoli - Presto torneremo a godere, in sicurezza ed allegria, di uno dei luoghi più amati da noi salernitani. Intanto lavoriamo per renderlo sempre più bello. Siamo pronti a ripartire." In attesa di poter tornare a frequentare questo luogo così amato dai salernitani, si lavora, dunque, per renderlo più accogliente.