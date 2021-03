Salerno, la provincia presenta il progetto "Risorsa mare" Prevista la realizzazione di un moderno impianto di depurazione consortile a Maiori

La provincia di Salerno presenta un grande progetto di "Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali della provincia di Salerno”

“Il progetto - dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese - è finalizzato al risanamento e alla sostenibilità ambientale, oltre che all’attrattività culturale e turistica di 43 comuni, quasi tutti posti sulla costa che va da Positano a Sapri. La Provincia di Salerno quindi, grazie al finanziamento POR 2014/2020 dalla Regione Campania, realizza interventi migliorativi per la valorizzazione delle risorse naturali e culturali in oltre un quarto dei propri Comuni, raggruppati in 8 comparti omogenei che afferiscono a 6 bacini idrografici. In particolare, il comparto 6A, relativo al Comune di Maiori, prevede la realizzazione di un moderno impianto di depurazione consortile, a basso impatto ambientale, che ci fa piacere presentare al territorio.”

“L’amministrazione comunale che mi onoro di presiedere - dichiara il Sindaco di Maiori Antonio Capone - ha fortemente voluto questo incontro per dare alla cittadinanza gli elementi utili a fare piena luce su tutti gli aspetti del realizzando impianto di depurazione e dissipare ogni dubbio sulla bontà e sulla necessità di un’opera strategica attesa dalla nostra Città e dall’intero comparto da oltre 40 anni."

La presentazione del progetto si terrà venerdì 26 marzo, alle ore 16, in streaming sulla pagina Facebook del Comune di Maiori. Saranno presenti per i saluti istituzionali Antonio Capone, Sindaco di Maiori e Michele Strianese, Presidente della Provincia di Salerno.