"Vogliamo tornare a scuola, siamo stufi della Dad" Genitori e bimbi in protesta a Salerno

“Eravamo in piazza a giugno 2020 con un cartellone che diceva “Da settembre tutti a scuola”. Ecco dove siamo finiti.” A Salerno, Piazza Caduti Civili di Brescia, questa mattina si é trasformata quasi in una classe all’aria aperta. Genitori e studenti, dai più piccoli fino anche una rappresentanza dei ragazzi universitari di Fronte Gioventù Comunista, hanno invaso lo spazio per dire basta alla Didattica a distanza. “Ora c’è bisogno di un rientro in sicurezza” urlano dal megafono, denunciando i problemi culturali e psicologici legati alla Dad tra cui la dispersione scolastica. Tante le classi che questa mattina hanno aderito alla protesta non collegandosi: “Uno sciopero della scuola ma ancor di più uno sciopero sociale” Sottolineano i manifestanti.