Salerno, Covid: distribuiti 347mila euro in buoni spesa Sono 1535 i beneficiari. Il sindaco: "Nessuno resta solo, attenti alle famiglie bisognose"

Sarà completata al principio della prossima settimana la distribuzione dei buoni spesa per le famiglie e le persone in maggiore difficoltà a causa della pandemia Covid-19 nel comune di Salerno, a darne notizia l'ente. Complessivamente saranno distribuiti buoni a 1535 beneficiari per un importo complessivo di 374.700 euro.

I buoni spesa saranno distribuiti in forma anonima e riservata, a cura della Salerno Trasporti che ancora una volta mette a disposizione il servizio gratuitamente, direttamente al domicilio degli aventi diritto.

La procedura di selezione delle istanze si è svolta, come nelle precedenti occasioni, prevalentemente in modalità informatica semplificando la richiesta dei concittadini e le verifiche degli uffici ed assicurando la totale trasparenza ed equità dell'operazione.

Questo modello operativo, già utilizzato nelle precedenti assegnazioni e distribuzioni, è un esempio di organizzazione virtuosa finalizzata ad aiutare le persone e le famiglie in difficoltà.

"A Salerno nessuno - ribadisce il Sindaco Vincenzo Napoli - resta solo. Fin dal principio della pandemia siamo stati particolarmente attenti ai bisogni delle persone e delle famiglie più deboli che monitoriamo continuamente grazie alla rete dei Servizi Sociali del Comune di Salerno. Stiamo assicurando periodiche distribuzioni di buoni spesa con risorse del bilancio comunale, con gli aiuti regionali e nazionali ed il fondo di solidarietà Covid-19 dove abbiamo raccolto donazioni. È un piccolo aiuto che garantirà a tante persone in difficoltà una Pasqua più serena e confermerà loro come nella nostra comunità c'è sempre una mano tesa pronta ad aiutarli".