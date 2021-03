Salerno, interventi del comune al Rione Zevi Sistemato il verde pubblico e rimosso un automezzo abbandonato

“Avviate le attività di sistemazione del verde nel Rione Zevi. Si è finalmente rimosso un automezzo in sosta da molto tempo che determinava condizioni di degrado al contorno”. A darne notizia sulla sua pagina Facebook è l'assessore all'urbanistica del comune di Salerno Mimmo De Maio che continua: “All'incrocio tra via Medaglie d'oro, via De Crescenzo e via Righelli si è provveduto al rifacimento della segnaletica orizzontale”.