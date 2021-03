Ritiro ingombranti: da oggi si può prenotare con un click Con l'app Junker sarà possibile specificare il tipo di oggetti di cui ci si vuole disfare

A Salerno prenotare il servizio di ritiro gratuito degli ingombranti sarà ancora più facile. A partire da oggi gli utenti potranno avvalersi dell’app Junker che è stata arricchita di una nuova funzione: basterà cliccare sull’icona servizi e poi su quella del ritiro ingombranti, inserire i propri dati (nominativo, indirizzo, mail), specificare il tipo di oggetti di cui ci si vuole disfare e premere invio. Volendo si può inserire anche una foto del materiale.

La richiesta verrà presa in consegna da Salerno Pulita che invierà all’utente una mail in cui sarà specificato il giorno del ritiro. Le modalità del conferimento restano sempre le stesse: gli ingombranti, non più di tre pezzi per volta, vanno depositati la sera prima davanti al portone di casa, con l’indicazione della data del ritiro concordato. L’utente sarà avvisato nel caso in cui dovessero sorgere dei problemi (materiale non trovato, più pezzi rispetto a quelli concordati ecc.).

"Il vantaggio per il cittadino, rispetto alla prenotazione telefonica che resta in vigore (numero 089 2882036 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8 alle ore 17), è che non si dovrà attendere che la linea sia libera. Inoltre, la prenotazione potrà essere fatta anche nei giorni festivi e a qualsiasi ora. Chiaramente, la richiesta sarà presa in consegna in orari di ufficio", si legge nella nota dell'azienda.

"Nel 2020 Salerno Pulita ha effettuato ben 7.810 ritiri di rifiuti ingombranti, con una media di 650 al mese. Dal primo gennaio al 28 febbraio del 2021 i ritiri effettuati sono stati 1.552 e la media mensile è salita a 776. Un servizio molto apprezzato dai contribuenti che nel sondaggio effettuato nello scorso mese di novembre hanno espresso il 73,15% di gradimento", ha fatto sapere Salerno Pulita.