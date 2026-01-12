Bellizzi, ladri in azione in un'azienda agricola

I malviventi sono riusciti a prelevare i soldi presenti in cassa

bellizzi ladri in azione in un azienda agricola
Bellizzi.  

Ladri in azione nella Piana del Sele. Nella notte ignoti hanno fatto irruzione in un'azienda agricola di Bellizzi, riuscendo a prelevare la cassa ed i soldi che erano contenuti all'interno. A lanciare l'allarme sono stati i proprietari dell'attività. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia che, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, proveranno a dare un volto ai responsabili del colpo. 

