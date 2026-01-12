Bellizzi, ladri in azione in un'azienda agricola I malviventi sono riusciti a prelevare i soldi presenti in cassa

Ladri in azione nella Piana del Sele. Nella notte ignoti hanno fatto irruzione in un'azienda agricola di Bellizzi, riuscendo a prelevare la cassa ed i soldi che erano contenuti all'interno. A lanciare l'allarme sono stati i proprietari dell'attività. Sull'episodio indagano i carabinieri della compagnia di Battipaglia che, anche grazie ai sistemi di videosorveglianza presenti in zona, proveranno a dare un volto ai responsabili del colpo.