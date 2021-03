"Salerno come va?", sondaggio aperto fino all'11 aprile Un questionario di ascolto dei cittadini per individuare i bisogni e le priorità di questo momento

Ventisette domande, anonime, per chiedere ai cittadini di Salerno "Come va?". C'è ancora tempo - fino all'11 aprile - per rispondere al questionario promosso dall'amministrazione comunale per aiutare il governo ad individuare i bisogni e le richieste dei cittadini in questo momento di pandemia.

"Con questo questionario intendiamo raccogliere alcune informazioni legate agli aspetti della nostra vita quotidiana e ai cambiamenti avvenuti a causa dall’emergenza COVID-19. - Scrivono dall'amministrazione - L’esperienza che stiamo vivendo oggi avrà conseguenze sul nostro futuro, indipendentemente da quando e da come sarà. Se risponderai al questionario ci aiuterai a raccogliere informazioni su alcuni aspetti importanti della vita nei quartieri, sulle modalità di acquisto, la qualità dell'abitare e sull'utilizzo del digitale."

Un sondaggio è rivolto a tutti i cittadini che abitano nel comune di Salerno, bastano 10 minuti per compilarlo. "Cercheremo di cogliere i nuovi bisogni che stanno emergendo nelle nostre famiglie e nelle comunità locali per capire e prepararci, insieme, a gestire il futuro di Salerno."

Un questionario sulla vita quotidiana nei quartieri e nelle frazioni: "Per chiedere ai cittadini come stanno affrontando e come hanno affrontato questo momento e quali sono, per loro, le priorità per uscire quanto prima da questa emergenza" Ha sottolineato ai microfoni di Ottochannel Canale 696 il consigliere comunale Sara Petrone.

Necessaria una risposta significativa dei cittadini per avere un quadro effettivo della situazione in città, da qui l'appello delle istituzioni: "E' utile che questo sondaggio sia il più rappresentativo possibile così da orientare in maniera più idonea le scelte politiche nel post emergenza." Conclude il consigliere Sara Petrone.

La prima parte del sondaggio raccoglie alcuni dati demografici e di residenza, di fascia di età, provenienza e composizione del nucleo familiare, quartiere di riferimento, la seconda parte si concentra sull’aspetto relazionale, per capire dai cittadini quali sono le loro principali preoccupazioni per sé stessi e le persone care, sia dal punto di vista emotivo che dei comportamenti, la terza parte interroga su come le persone stanno vivendo la loro casa e il loro quartiere durante questo momento di emergenza, la quarta parte accende i riflettori sulle sfide che i cittadini ritengono prioritarie per il futuro della città, si concentra sui temi che, secondo i cittadini, sono fondamentali rispetto al proprio quartiere per favorire il benessere e la partecipazione della comunità e uscire il prima possibile dall’emergenza, la quinta parte riguarda quali sono stati gli strumenti di comunicazione e i canali utilizzati dai cittadini salernitani durante l’emergenza.

Clicca qui per rispondere al sondaggio.

Clicca qui per vedere il servizio andato in onda su Ottochannel Canale 696.