Logistica e spedizioni: lavoratori in sciopero anche a Salerno "Rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro e con adeguato riconoscimento salariale"

Spedizionieri, corrieri, addetti alla logistica e trasporto merci oggi in sciopero in tutta Italia. La mobilitazione nazionale ha coinvolto anche il personale della filiare DHL di Salerno e Avellino che, questa mattina, si è riunito nella zona industriale della città, davanti la sede della DHL di Fuorni. Al centro della protesta il mancato rispetto del contratto nazionale e il taglio di alcuni riconoscimento. La mobilitazione è supportata delle sigle sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UIL TRASPORTI, presenti, questa mattina, in piazza con i lavoratori.

"Eroi della pandemia, essenzialmente arrabbiati - Si legge in una nota dei sindacati. - Si deve scioperare contro le inique richieste datoriali, proposte nella prima fase di trattativa, quali: precarizzazione del marciato del lavoro, abolizione degli scatti di anzianità, riduzione delle giornate di ferie e permessi retribuiti, abolizione del pagamento delle festività, impedimento della clausola sociale messa a garanzia dell'occupazione e del reddito."

"Si deve scioperare per un giusto e degno rinnovo del contratto collettivo nazional do lavoro, unico della categoria, che deve essere rinnovato con dignità, diritti e con adeguato riconoscimento salariale" I motivi alla base della protesta.

"Che l'azione abbia inizio, lo sciopero è l'ultimo strumento ma sarà quello che useremo per arrivare insieme al successo"