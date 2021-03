Salerno: è ufficiale, De Maio nuovo vice sindaco L’assessore alla mobilità del comune sostituirà Eva Avossa, entrata in Parlamento

E' stato ufficializzato, questa mattina, dal sindaco di Salerno Vincenzo Napoli il passaggio di consegne tra l'ex vice sindaco e assessore alla pubblica istruzione, Eva Avossa, entrata alla Camera dei Deputati al posto di Marco Minniti, e l'assessore all'urbanistica e mobilità Mimmo De Maio. A renderlo noto il primo cittadino: "Esprimo gratitudine per la disponibilità con la certezza che entrambi svolgeranno con eccellenti risultati, per competenza ed esperienza, i nuovi incarichi al servizio della collettività. Sia De Maio che Avossa manterranno le rispettive deleghe in Giunta garantendo continuità all'attività amministrativa."