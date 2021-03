La Nostra Libertà: prorogare sospensione tassa di soggiorno "Dobbiamo difendere la nostra economia"

“Il 31 marzo scade la sospensione della tassa di soggiorno per gli albergatori ed è opportuno prorogarla fino a tutto il 31 dicembre 2021, per servire utilmente anche eventuali momenti di ripresa del turismo estivo”.

Lo affermano in una nota rivolta al Sindaco di Salerno Francesco Vota, dirigente La Nostra Libertà, e Antonio Cammarota, capogruppo consiliare, i quali oggi hanno protocollato l’istanza a Palazzo di Città.

“Da una prima interlocuzione pare vi sia la giusta disponibilità e ne prendiamo atto con favore”, affermano Vota e Cammarota, “perché tutti dobbiamo difendere la nostra economia anche per quanto riguarda il turismo, bellezza e moneta della nostra città, e dopo ripensare e semplificare la tassa di soggiorno, oggi complessa e farraginosa”.