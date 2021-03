Salerno: al via la distribuzione dei buoni spesa Covid Ammontano a oltre 370mila euro

Una Pasqua più serena per 1535 persone e famiglie salernitane in difficoltà. È cominciata la distribuzione dei buoni spesa emergenza Covid-19 predisposti dal Comune di Salerno con i fondi del Governo Nazionale.

I buoni spesa ammontano a 374.700, 00 euro e consentiranno l'acquisto di generi alimentari di prima necessità. I beneficiari riceveranno comodamente ed in forma riservata il buono spesa a casa. La consegna sarà garantita dalla ditta Salerno Trasporti il cui titolare Giovanni Cammarota ha fornito ancora una volta gratuitamente il servizio alla nostra comunità.

Tutte le domande sono state gestite dal Servizio Politiche Sociali del Comune di Salerno tramite piattaforme informatiche che assicurano tempi celeri, trasparenza ed equità nell'assegnazione del beneficio senza peraltro creare assembramenti presso le sedi municipali per il disbrigo delle operazioni. Il modello gestionale praticato dal Comune di Salerno è stato adottato con ottimi risultati anche da altre amministrazioni comunali.

Il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli ha dato il via stamani alle operazioni di distribuzione, che saranno completate entro la giornata di venerdì 2 aprile.

"A Salerno - ha dichiarato il Sindaco - nessuno resta solo. Il buono spesa è un aiuto concreto ed al tempo stesso la dimostrazione che nella nostra comunità ci sarà sempre una mano tesa per chiunque sia in difficoltà. Restiamo uniti per vincere la guerra contro questo terribile morbo".