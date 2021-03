Salerno: "Una piazza per il Faro della Giustizia" La proposta di Ali per la Città: "Non è l'opera ad essere infelice, ma la sua posizione"

Una "Piazza della Giustizia" per impreziosire il Faro. Questa la proposta che il gruppo civico di Ali per la Città ha inviato al sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e al presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati.

"Il Faro della Giustizia è un’opera da molti criticata perché ritenuta inadeguata ad esprimere un forte valore simbolico. - Si legge nella missiva - Eppure, sia la contrapposizione dei colori, sia il fascio di luce diffuso dalla lampada, ben rappresentano la sensibilità che il progettista intendeva esprimere. In realtà, non è l’opera, per quanto elementare e scarna, ad essere infelice. E’ infelice la sua posizione."

Per il gruppo civico, ben diversa sarebbe l'immagine del Faro all’interno di una rotatoria "A forma di stella, emblema della Repubblica, proprio all’incrocio tra Lungoirno e via Cacciatori dell’Irno, su una base sopraelevata dalla quale, sempre con finalità simboliche, far scorrere un rivo di acqua. La maggiore altezza darebbe slancio al Faro, offrendolo chiaramente alla vista, mentre una fonte luminosa rafforzata diffonderebbe la luce in lontananza amplificandone l’effetto emozionale."

Il gruppo civico "impegnato ad offrire idee per una Città Nuova" chiede, quindi, all’amministrazione e all’ordine forense di valutare, con ogni possibile benevolenza, la fattibilità della proposta "Che darebbe dignità all’opera, alla Giustizia e all’intera Città, agevolando anche la mobilità dell’area."