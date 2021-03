"Telecamere fantasma a Salerno", il Codacons contro il Comune Marchetti: il progetto presentato in pompa magna ma i documenti non sono mai stati consegnati

"Tutti in città ricorderanno l’inverno del 2020 per l’enorme numero di atti criminali avvenuto soprattutto nel centro storico di Salerno a danno tra l’altro di adolescenti. Il Codacons intervenne con decisione ed i controlli aumentarono. Ad oggi però non si hanno notizie certe sulle telecamere pubbliche relative alla sicurezza nella nostra città". E' la denuncia del vicesegretario nazionale del Codacons, Matteo Marchetti, che pone l'accento sul funzionamento degli occhi elettronici dislocati in città.

"Sappiamo solo che c’è un progetto rete di sorveglianza finanziato dalla Camera di commercio, che fu presentato in pompa magna, ma la documentazione illustrativa dal comune alla camera non è mai arrivata e quindi nulla è stato erogato o liquidato e nulla si è realizzato. Questo vale per le nuove e le vecchie telecamere?", la domanda della guida dell'associazione.

"A questo punto vogliamo sapere quante telecamere ci sono nel comune di Salerno, quante funzionano, quali sono stati i costi di installazione e di manutenzione. Perchè poi non è stato realizzato il progetto con la Camera di Commercio? E’ un problema, la sicurezza, molto sentito dai cittadini e il lockdown non durerà per sempre, ora più che mai bisogna fare chiarezza e non comprendiamo anche in questo caso l’assenza di risposte da parte del Comune", denuncia Marchetti.