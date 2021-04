Pasquetta blindata a Salerno: controlli in tutta la città Forze dell'ordine presidiano piazze e lungomare. Verifiche anche in spiaggia

Pasquetta blindata con controlli in tutta la provincia di Salerno. Capoluogo al setaccio, da parte delle forze dell'ordine, per verificare il rispetto delle normative antiCovid. Presidiate le piazze ed il corso principale, verifiche anche nella zona orientale della città. I militari dei carabinieri sorvegliano Piazza San Francenso, mentre gli agenti di polizia sorvegliano piazza della Concordia, con posti di blocco. Militari ed agenti anche sul lungomare in centro, chiuso, e su corso Vittorio Emanuele. A Mercatello, gli uomini della polizia municipale sorvegliano le spiagge dove, nei giorni scorsi, era stata segnalata la presenza di troppe persone. Un massiccio spiegamento di forze dell'ordine è ronto a contrastare la formazione di assembramenti e vigilare sul rispetto delle regole imposte per queste festività in zona rossa.