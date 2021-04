Salerno, sindaco: "Pasquetta sicura, orgoglioso dei cittadini" Le parole del primo cittadino. Elevati 11 verbali per assembramenti e spostamenti non autorizzati

Un giorno di festa ma all'insegna della sicurezza. "Nessuna criticità si è registrata a Salerno" Fanno sapere dal comune, i cittadini hanno rispettato le normative anticontagio previste. Il sindaco Vincenzo Napoli ha, infatti, ringraziato i suoi concittadini: "Grazie Salerno. Siamo orgogliosi di esser salernitani. Con il sacrificio di tutti abbiamo vissuto una Pasquetta sicura. Uniti, vinceremo il Covid-19 e ci riprenderemo la nostra vita".

Una massiccia presenza di forze dell'ordine ha presidiato, da questa mattina, le principali piazze e luoghi di ritrovo della città. In totale gli agenti hanno elevato 11 verbali per assembramenti e spostamenti non autorizzati, sono stati controlati 22 veicoli e una trentina di persone, mentre sono stati 42 i verbali al codice della strada ed è stato effettuato un controllo ad un bar per musica ad alto volume.

Questa mattina, inoltre, le squadre di Salerno Pulita hanno provveduto a lavare tutte le strade del centro cittadino, del centro storico, del lungomare Trieste, di via Carmine e via dei Principati.

In giornata, controlli anche negli altri comuni della provincia. In particolare, nelle aree solitamente meta di scampagnate e pic nic dove sono stati utilizzati anche i droni per raggiungere le aree più impervie.