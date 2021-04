Salerno: riaprono parchi, ville e Lungomare Via libera anche alle attività mercatali

Da oggi, martedì 6 aprile 2021, in tutta la Campania riaprono spiagge e lungomari, parchi e giardini pubblici, attività mercatali. Pertanto restano in vigore le disposizioni dell'ultimo decreto del Governo Draghi in relazione alla Zona Rossa Covid, che in Campania, secondo l'ultima ordinanza del ministero della Salute del 2 aprile durerà fino al 20 aprile, salvo modifiche che potrebbero arrivare la prossima settimana. Anche a Salerno sono scomparse le transenne sul Lungomare e sulle spiagge.