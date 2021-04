"Vogliamo lavorare", Confesercenti Salerno scende in piazza Sit-in di protesta in piazza Amendola: "Consegneremo le nostre proposte al Prefetto"

"Alle imprese serve di più: serve un "decreto imprese" con sostegni adeguati e credito immediato. Soprattutto, serve un piano per ripartire. Portiamo le imprese fuori dalla pandemia." Guidati da queste parole, questa mattina, i rappresentanti di confesercenti Salenro, insieme a tanti titolari, si sono riuniti in piazza Amendola a Salerno per un sit in di protesta e per consegnare al prefetto di Russo un documento condiviso dalla rete dell'associazione di categoria con delle proposte a tutela delle piccole e medie imprese di tutti i settori."

"Bisogna recuperare un gap spiacevole e mortificante e dopo 14 mesi la crisi economica è cristallina al pari di quella sanitaria e sociale, – Aveva dichiarato ieri il presidente provinciale Raffaele Esposito – intere categorie barcollano tra la possibilità concreta di chiudere per sempre la propria attività e quella di restare in piedi ma senza fiducia e con la reale prospettiva di indebitarsi all’inverosimile. Diamo voce alle nostre categorie."

"Vogliamo lavorare, abbiamo fame" Ripetono i manifestanti. "Ci sono state categorie che hanno triplicato gli affari e chi ha chiuso. Noi vogliamo riaprire." Urlano dal megafono.