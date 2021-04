Covid a Salerno, parla il sindaco: "La situazione migliora" Cala il numero dei contagi, si cerca una nuova sede dell'Usca

Dopo un pesante mese di marzo dove, il comune di Salerno, ha raggiunto i 1203 positivi con una media di 39 contagi al giono, migliora la situazione nel capoluogo. A fare il punto della situazione, questa mattina, il sindaco Vincenzo Napoli. Lo scorso mese l'incidenza dei casi era al’8,2%, mentre in Campania era al 12.05%. Nella prima settimana di aprile, (dal 1 al 6) invece, sono stati rilevati 102 nuovi contagi con una media di 17 positivi ed un'incidenza pari al 5.8%. Un miglioramento che fa ben sperare, sebbene il sindaco abbia sottolineato l'importanza di non "abbassare la guardia".

Diversi i temi trattati nel corso dell'incontro con la stampa avvenuto questa mattina, in via telematica. Tra i punti della conferenza anche l’attivazione, a breve, di due nuovi punti vaccinali, nel centro sociale e a Matierno, e l'esclusione dell'hub ai salesiani, centro individuato in una prima ipotesi. Intanto, entro fine mese, chiuderà l'Usca allestita alle piscine Vigor che si preparano per l'estate. Si cerca, dunque, una nuova sistemazione.

Sul fronte vaccini, poi, rispetto ai ritardi relativi alla somministrazione per le persone non deambulanti, il sindaco si è impegnato a sollecitare l’Asl denunciando, anche per il capoluogo, una penuria nella disponibilità di dosi, a differenza, invece, di quanto deciso in costiera amalfitana, il capoluogo non pensa di attivare, al momento, una lista per riservisti.