Salerno Sistemi, in crescita il sindacato autonomo Matteo Marigliano della Cisal eletto nella rappresentanza unitaria. Soddisfatto Angelo Rispoli

Il sindacato autonomo si conferma in crescita nelle realtà delle società partecipate del Comune di Salerno. Matteo Marigliano, sindacalista della Cisal Federenergia, è stato eletto come componente della rappresentanza sindacale unitaria per Salerno Sistemi.

"Con 46 preferenze, infatti, la lista della Cisal Federenergia è stata la più votata, superando di gran lunga i sindacati confederali di Cgil, Cisl e Uil. E' il segno che qualcosa sta cambiando - ha detto Angelo Rispoli, segretario generale della Csa Salerno -. Viene premiata la nostra attività sindacale di questi anni e conferma la crescita del sindacato autonomo, lontano dalle vecchie logiche che non piacciono più ai lavoratori. In Matteo Marigliano, le maestranze di Salerno Sistemi troveranno una voce libera e autonoma, sempre pronto a difendere i loro diritti".