Carceri, Ciambriello: bene vaccini a Salerno "vaccinarsi è un diritto e un dovere di tutti"

"Esprimo apprezzamento per l'avvio della campagna vaccinale nelle carceri salernitane (63 detenuti vaccinati) e nell'Istituto per minorenni di Nisida dove oggi sono stati vaccinati 15 giovani ospiti, alcuni agenti ed operatori penitenziari". A dirlo è Samuele Ciambriello, garante campano delle persone private della libertà personale. "Stigmatizzo - aggiunge - erronee interpretazioni giornalistiche e di qualche politico e ricordo che l'attuale piano di vaccinazione contempla e prevede la vaccinazione della popolazione carceraria, nel suo insieme, la quale rientra nelle categorie prioritarie previste dal Ministero della Salute. Vaccinarsi è un diritto dovere per tutti, una tutela per il diritto alla salute, un obbligo morale per i detenuti. Logicamente è sempre una scelta volontaria".