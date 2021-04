Covid nel Salernitano: nuovi casi, positiva anche una bambina Ancora 22 contagi ad Angri, 16 a Campagna. Scuole chiuse fino al 17 aprile a Sanza

Ancora un aumento dei contagi in provincia di Salerno. Un pesante bollettino arriva dal comune di Angri che conta 22 nuovi positivi per un totale di 465 cittadini attialmente positivi. Non mancano però le guarigioni, 21. "Un dato negativo che deve farci riflettere e soprattutto ammettere che non stiamo prestando attenzione. È evidente e naturale la voglia di tornare alla vita normale, ma non dimentichiamo che questo può avvenire solo in maniera graduale e con la collaborazione di tutti." Ha commentato il sindaco Cosimo Ferraioli.

A Pagani, invece, in tre giorni si registrano 48 nuovi positivi al Covid-19, mentre i guariti sono 46. Le persone ricoverate sono 16 e i cittadini attualmente positivi sono 358. Male anche Campagna, dove l'asl ha comunicato la presenza di 16 nuovi casi e 4 persone negativizzate. Pertanto, in totale, i casi di positività sul territorio ammontano complessivamente a 104. Di questi 104 casi, 79 si sono sviluppati all’interno di 26 famiglie.

Ancora 6 positivi a Fisciano, che registra anche 10 guariti. Tra i contagi, anche una bimba della seconda elementare della scuola Rubino Nicodemi, del plesso Pizzolano. Sentito il dirigente Medico del Dipartimento di Prevenzione Collettiva ed il Dirigente Scolastico dell'Istituto, si provvederà alla chiusura per lunedì 12 aprile dell’intero plesso sito alla frazione Pizzolano per la sanificazione dei locali. "Si procederà, inoltre, alla messa in quarantena di tutti gli alunni frequentanti la suddetta classe nonchè del personale docente ed ATA venuto in contatto con l’alunna positiva. - ha detto il sindaco Vincenzo Sessa - A partire da martedì 13, sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza".

Altri 3 contagi anche a Castel San Giorgio, due a Vietri e altri 9 a Capaccio. A Pontecagnano su 59 tamponi effettuati è emerso 1 nuovo positivo. 6 i guariti, per un totale di 227 casi attivi.

Intanto, a Sanza scuole chiuse fino al 17 aprile. Il sindaco ha deciso per un'altra settimana di chiusura in seguito al monitoraggio della situazione epidemiologica in città. Al momento infatti, secondo quanto accertato dai sanitari della ASL Salerno, a Sanza sono ben 93 le persone in isolamento, 26 i casi positivi accertati, di questi molti in fascia giovanile.

Si torna tra i banchi, invece, a Cava de' Tirreni, da domani lunedì 12 aprile. Il sindaco Vincenzo Servalli non rinnoverà l’ordinanza di sospensione delle attività scolastiche.