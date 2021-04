Covid, l'appello di Strianese: "La lotta non è ancora finita" Nuovi positivi al Coronavirus in provincia di Salerno

Secondo il ministero della Salute sono 382 i nuovi contagi nel salernitano, ma non mancano le guarigioni. Ad Angri 5 positivi e 14 nuovi guariti, sono 456 i casi attivi in città. 13 nuovi contagi e 7 persone negativizzate a San Marzano sul Sarno, sono 105 i cittadini attualmente positivi. Dall'ultimo bollettino pubblicato dall'amministrazione comunale di Sarno, che si riferisce ai dati ufficiali rilevati per il 10 aprile, sono 269 i casi attivi sul territorio.

Il sindaco di San Valentino Torio, Michele Strianese, ha scritto un nuovo appello alla cittadinanza al rispetto delle norme anticovid: "E' indispensabile non creare assembramenti. Ricordo a tutti che vige ordinanza sindacale per il divieto di stazionamento in piazze e strade senza giustificato motivo. Si chiede di compiere gli spostamenti strettamente necessari per motivi di lavoro, salute ed urgenti necessità. La lotta alla pandemia non è ancora finita. Assumiamo tutti le giuste responsabilità anche per le tante persone che stanno lottando per la vita e le tante che purtoppo non ce l' hanno fatta. Evitiamo di contare altri contagi, malati e morti."

Ancora 10 positivi a Capaccio Paestum, 6 guariti e 5 nuovi positivi su 77 tamponi effettuati a Pontecagnano Faiano. 4 nuovi contagi a Mercato San Severino, per un totale di 145 cittadini attualmente positivi, mentre sono 116 i casi attivi a Fisciano.