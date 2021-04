Covid: boom di casi in Cilento, municipio chiuso a Campagna Positive parrucchiere abusive ad Ascea, 11 nuovi contagi a Capaccio, scuole chiuse a Camerota

Ancora contagi nel Salernitano, è boom di casi nel Cilento. Dopo le vacanze pasquali, impennata di casi a Capaccio Paestum dove gli ultimi due bollettini consegnano alla città 27 nuovi positivi, 11 solo nella giornata di ieri. Sono, attualmente, 139 i cittadini positivi al Coronavirus. Spesso si tratta di interi nuclei familiari. Si aggrava la situazione anche nel comune di Ascea dove, gli ultimi dati, contano più di 20 contagi. Un focolaio riconducibile anche a due ragazze parrucchiere, risultate positive, che, abusivamente, sono andate in giro per le case a fare capelli. Intanto, nel comune di Camerota da oggi, a scopo del tutto precauzionale, è stata sospesa la didattica in presenza per gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, fino a venerdì. Il provvedimento è stato adottato per permettere alle autorità sanitarie di ricostruire la catena di contatti di un anziano di Lentiscosa risultato positivo nel pomeriggio di ieri.

Bollettino più leggero, invece, per il comune di Angri che conta 3 positivi e 16 nuovi guariti, per un totale di 438 casi attivi. A Campagna, invece, risultano guarite 2 persone, sono 7 i nuovi casi. In totale, i casi di positività sul territorio ammontano complessivamente a 129. Di questi 129 casi, 104 si sono sviluppati all’interno di 30 famiglie. A seguito della comunicazione di un caso di positività di un dipendente comunale, il sindaco ha disposto la chiusura di tutti gli uffici comunali per i giorni 14 e 15 aprile al fine di poter effettuare le necessarie operazioni di sanificazione.

Ancora 3 contagi a Fisciano, 2 ad Agropoli e 2 a Sant’Egidio del Monte Albino.