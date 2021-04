Salerno, il sindaco: "La città è con Patrick Zaki" "Il Senato ha approvato la mozione per concedere la cittadinanza italiana al ragazzo"

"Il Senato ha approvato la mozione per concedere la cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Ne sono particolarmente lieto, era un atto necessario per sollecitare la sua liberazione." Sono le parole del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli. Nei mesi scorsi, al ragazzo, attivista e ricercatore dell’università di Bologna prigioniero in Egitto da più di un anno, era già stata conferita dall'amministrazione comunale del capoluogo la cittadinanza onoraria. "Zaki deve tornare libero, presto!" Ha concluso la fascia tricolore.