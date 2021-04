Lotta al Covid, Salerno premia chi è stato in prima linea "Approvata la proposta di conferimento di una benemerenza ufficiale agli operatori sanitari"

Un riconoscimento a tutti quei cittadini che sono stati particolarmente impegnati durante l’emergenza Covid-19. Oggi, in consiglio comunale a Salerno, oltre ad importanti provvedimenti di natura finanziaria, è stata approvata all'unanimità la proposta di conferimento di una benemerenza ufficiale agli operatori sanitari "Emblema della lotta al Coronavirus e simbolo di tutti coloro che si sono contraddistinti durante l'emergenza nell'aiuto alla popolazione." Ha scritto il sindaco Vincenzo Napoli.

"Un atto simbolico, esteso a quanti in questo difficilissimo periodo hanno svolto servizi di pubblica utilità, con una condotta di altissimo valore morale ed uno straordinario esempio di impegno civico." Un premio, dunque, per tutti coloro che hanno lavorato per contenere e fermare il contagio e prestare assistenza.