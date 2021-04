Covid a Salerno: "Ad aprile, in media 20 positivi al giorno" Parla il sindaco Vincenzo Napoli: "Situazione incoraggiante, ma non dobbiamo abbassare la guardia"

Migliora la situazione epidemiologica a Salerno. Il primo cittadino Vincenzo Napoli, in visita questa mattina al nuovo centro vaccinale di Matierno, ha fatto sapere che, nel mese di aprile, la città ha registrato una mesia di 20 casi al giorno per 133 contagi totali, con un indice pari a poco più del 5%.

"Situazione incoraggiante - Ha commentato la fascia tricolore - Ma questo non ci deve far abbassare la guardia. Anzi, dobbiamo prestare ancoa più attenzione e andare avanti così."

Con il nuovo centro vaccinale di Materno e quello allestito nel centro sociale a Pastena la città si aprono altre due postazioni "Per dare una spinta importante alla campagna vaccinale in città". Ed in vista del possibile ritorno in zona arancione, e della ripresa della didattica in presenza per molti studenti, il sindaco annuncia "spero e credo riprenderà anche la campagna di screening". Intanto, ha preso il via la vaccinazione a domicilio con il coinvolgimento dei medici di famiglia per venire incontro ai pazienti non deambulanti. Mentre, a seguito delle diverse polemiche e file registrate all'ingresso dell'hub vaccinale allestito al teatro Augusteo, il gruppo consiliare Oltre ha scritto al sindaco Napoli per chiedere la realizzazione di un polo vaccinale permanente presso Soccorso Amico, anche in vista del prossimo futuro.