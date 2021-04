"Rifiuti, il prefetto convochi sindacati e Salerno Pulita" L'appello di Capezzuto (Fp Cgil): ancora buste aperte di notte, servono più controlli

"Continua a registrarsi per l'ennesima settimana il fenomeno dell'apertura delle buste dell'indifferenziato, nelle ore notturne del lunedì, che non pochi problemi sta creando agli operatori di Salerno Pulita, costretti a ripulire vere e proprie microdiscariche, ed ai quei cittadini che conferiscono correttamente i rifiuti secondo il calendario vigente della raccolta differenziata. È ora di mettere fine a questi episodi: gli operatori ecologici sono esasperati": a denunciarlo il segretario generale Fp Cgil Salerno Antonio Capezzuto.

"C'è bisogno di ritornare alla prevenzione e repressioni di questi comportamenti, attraverso un più attento e capillare controllo del territorio. Per questo chiediamo al prefetto di Salerno di convocare quanto prima Comune, Salerno Pulita e organizzazioni sindacali - è la richiesta della Fp Cgil Salerno - per mettere in campo le azioni di contrasto necessarie ad arginare il fenomeno. La tensione è alta e anche la mancanza di risposte circa il futuro della Società dopo le dimissioni dell'amministratore unico si aggiungono allo stato di malessere del personale bisognoso di risposte immediate e materiali".