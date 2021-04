Asl Salerno: parte il portale per le prenotazioni Piattaforma per visite, prestazioni e pagamenti

L’Asl Salerno ha attivato la piattaforma E - Cup, il Cup on-line che consente di prenotare visite e prestazioni e pagare il ticket in maniera comoda e autonoma. Alla piattaforma si accede dalla home page del sito www.aslsalerno.it, cliccando su CUP-TICKET. Con il CUP ON-LINE sarà possibile: - prenotare visite specialistiche ed esami di diagnostica strumentale (RX, TC, RM, ECO, ecc.) erogate dalla ASL Salerno, muniti della Ricetta Elettronica (NRE) rilasciata dal proprio Medico curante (Medico di medicina generale/Pediatra di libera scelta); - gestire/modificare una prenotazione; - effettuare il pagamento del relativo Ticket sanitario con il sistema PagoPA o app IO; - stampare o ricevere via e-mail l’Avviso di pagamento da utilizzare presso tabaccherie, ricevitorie o agenzie abilitate; oppure utilizzando la tua piattaforma Home banking e presso gli ATM/Bancomat abilitati al circuito CBill. Per accedere al servizio bisogna inserire il Codice Fiscale e le ultime 10 cifre del Numero di Tessera Sanitaria (valida). Si riceverà un SMS sul cellulare che si avrà indicato, si completerà l'autenticazione e si procederà con le operazioni desiderate. L’Asl Salerno comunica che il servizio di prenotazione on-line è riservato, al momento, ai soli cittadini residenti in Campania. I cittadini residenti in altre regioni possono prenotare mediante il Call Center CUP al numero 089 2875028.