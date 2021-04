Salerno: dopo due mesi di attesa si vaccina a 101 anni L'odissea della signora Maria Francesca. "Grazie a Dio è andato tutto bene"

Scialle rosso e cappello in testa: è arrivata sottobraccio alla figlia, al polo del teatro Augusteo di Salerno, la centenaria Maria Francesca Pastore, sottoposta finalmente alla vaccinazione anti Covid. La nonnina, 101 anni, residente a Salerno, accompagnata da figlie e genero ha raggiunto il centro allestito per l'inoculazione del siero. “Grazie a Dio è andato tutto bene, non uscivo da un pò” ha commentato la signora Maria Francesca.

L'odissea della centenaria era iniziata il 15 febbraio scorso quando fece richiesta per la somministrazione domiciliare del vaccino. Visto il silenzio dell'Asl del caso si è occupato anche il Codacons con un esposto, appellandosi anche al presidente della Regione, Vincenzo De Luca. Oggi finalmente la signora Maria Francesca è riuscita ad ottenere la somministrazione. "Erano due anni che non usciva di casa" racconta la figlia della centenaria che a agosto compirà 102 anni.