Salerno, ecco il nuovo parcheggio RFI alla Cittadella Disponibili 65 posti auto in zona Irno, nei pressi del nuovo palazzo di giustizia

L'ingresso è in viale Unità d'Italia, a poca distanza dalla cittadella giudiziaria. Può contare su 65 posti auto, di cui 2 dedicati alle persone a ridotta mobilità. E' il nuovo parcheggio realizzato da Metropark (Gruppo Ferrovie dello Stato) a Salerno.

"Dotato di controllo automatizzato e videosorvegliato degli accessi, assistenza ai clienti in tempo reale e predisposizione per futura ricarica di veicoli elettrici, il parcheggio rappresenta un tassello importante nel progetto di riqualificazione dell’area e di miglioramento dei servizi al cittadino. Aperto tutti i giorni 24 ore su 24 prevede una tariffa oraria di un euro e, per chi sceglierà l’abbonamento, il costo sarà di 50 euro mensili. Con la modalità kiss&ride, con permanenza inferiore a 15 minuti, la sosta è gratuita", hanno fatto sapere dall'azienda di mobilità.