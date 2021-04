Il Covid miete ancora vittime: lutto a Siano ed Albanella Nuovi contagi nel Salernitano. Chiusa una scuola ad Agropoli, screening a Monte San Giacomo

Ancora due vittime del Covid in provincia di Salerno. Lutto a Siano, non ce l'ha fatta una donna, Vincenza, "vittima di questo maledetto virus che ha sconvolto le nostre vite - Ha scritto il sindaco Giorgio Marchese - A tutta la sua famiglia va la vicinanza mia e dell'intera amministrazione comunale." Sono 29 i cittadini attualmente positivi al virus. Dopo esser stata stata segnalata la presenza di due casi di infezione da Covid-19 tra gli alunni frequentanti la Scuola Primaria “Aldo Moro” nel comune, il sindaco ha disposto per oggi, martedì 20 aprile, la sospensione delle attività didattiche in presenza al fine di consentire la sanificazione dei locali.

Un decesso anche ad Albanella, che piange la sua undicesima vittima del Coronavirus. Si tratta di un altro ospite della RSA "Villa Igea" avvenuto nella struttura in cui era ricoverato. Sono 23 le persone attualmente positive, mentre 34 è il totale dei cittadini in isolamento. "Cerchiamo di seguire sempre le raccomandazioni, il passaggio alla "zona arancione" non deve farci abbassare la guardia e adottare i comportamenti corretti: distanziamento sociale, mascherina e igiene delle mani. - Ha scritto il sindaco - Ci vuole davvero poco a contagiarsi, negli ultimi giorni, il numero dei guariti (6) è stato annullato da quello dei nuovi positivi (5)".

Intanto, in vista del rientro a scuola nel comune di Monte San Giacomo, fissato per domani, mercoledì 21 aprile, è in programma per oggi una giornata di screening antiCovid sulla popolazione studentesca. A renderlo noto, con un avviso il sindaco Raffaele Accetta il quale spiega che gli studenti “saranno sottoposti a test antigenico, gratuito, martedì 20 aprile dalle 14.00 alle 16.30 presso la sede della Protezione Civile nel piazzale della Villa Comunale”. Uno screening gratuito reso possibile, aggiunge il sindaco, “grazie alle donazioni raccolte in paese e a quelle offerte dal Club Monte San Giacomo di Hoboken negli Stati Uniti, nonché della famiglia Percontino residente negli Usa”.

Ancora 18 positivi, intanto, a Mercato San Severino, che arriva così a 170 casi attivi. 2 i nuovi contagi a Fisciano, cinque guariti e quattro nuovi positivi al virus a Vietri sul Mare. A Pontecagnano su 28 tamponi effettuati

sono stati rilevati 6 nuovi positivi, 4 i guariti per un totale di 213 positivi in città.

Ad Agropoli sono 8 i nuovi casi di positività al Covid-19 negli ultimi giorni. Tra questi, anche un alunno della scuola primaria "Scudiero".Per questo motivo, il sindaco Adamo Coppola ha disposto per oggi la chiusura del plesso di via Verga per poter svolgere le operazioni di sanificazione. Nel contempo ci sono state anche 6 guarigioni. I positivi attuali sono quindi 63.