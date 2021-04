Strianese: "Pronti a decisioni drastiche se casi aumentano" Covid, nuovi contagi nel Salernitano: positiva alunna a Fisciano, classe in quarantena

Nuovi contagi in provincia di Salerno. A San Valentino Torio sono 8 i nuovi positivi, per un totale di 171 casi in città. La curva dei contagi è "di nuovo in aumento" secondo il sindaco Michele Strianese. In città, negli ultimi giorni, sono stati registrati 3 decessi per il Covid-19.

"Come vedete la pandemia sta mettendo a dura prova la nostra comunità, ma anche la Campania e l' Italia intera. Purtoppo la battaglia non è ancora finita e bisogna davvero stringere i denti per combattere il virus. Chiedo davvero il massimo sforzo a tutti per evitare altri contagi ed altri decessi." Ha commentato il sindaco.

Ieri mattina, al comune, si è riunito il COC per discutere delle misure anticovid, anche in vista delle riaperture che saranno disposte dal governo. Particolarmente attenzionata la situazione delle scuole "Dove si registrano già dei casi di positività, rispetto ai quali la dirigente scolastica ha già applicato il prescritto protocollo. Nei prossimi giorni valuteremo bene la curva dei contagi nella popolazione scolastica." Ha sottolineato Strianese.

"Il COC ha determinato che se nei prossimi giorni ci sarà un nuovo aumento di contagi saranno prese decisioni drastiche al fine di tutelare la salute pubblica. Invito tutti alla responsabilità, al rispetto delle regole ed al rigore perché la situazione sanitaria generale non è affatto favorevole e potrebbe evolvere verso un aumento dei casi.

Auguriamoci che questo non avvenga, perché poi ne potrebbero risentire nuovamente le categorie economiche e di questo ci dispiacerebbe tantissimo. Per cui chiediamo assoluto rigore e attenzione nei prossimi giorni durante i quali si intensificheranno i controlli e la vigilanza delle forze dell'ordine." Ha concluso la Fascia Tricolore.

Un nuovo aggiornamento anche da Pagani dove, i cittadini attualmente positivi sono 222. Altri 3 contagi a Fisciano. Il sindaco Vincenzo Sessa, a seguito della positività di un'alunna frequentante classe 1A della scuola primaria dell'I.C. "Rubino Nicodemi" di Fisciano del plesso di Soccorso, ha disposto la chiusura per oggi, mercoled' 21 aprile, dell'interno plesso per la sanificazione dei locali. Compagni di classe e personale docente ed ATA in quarantena. A partire da Giovedì 22, sarà attivata, per la classe interessata, la didattica a distanza.

Ancora 4 positivi a Capaccio, ad Eboli il numero dei nuovi positivi è pari a 6, quello delle guarigioni è pari a 4. Ad oggi sono in isolamento domiciliare 166 soggetti positivi. A Baronissi, invece, 4 nuovi contagi per un totale di 134 casi attivi.