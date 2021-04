Trincerone ferroviario Est: domani il taglio del nastro Realizzata una nuova piazza con 30 stalli di parcheggio. Lavori costati 10 milioni di euro

Domani mattina alle ore 9.30, alla presenza del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e del Vicesindaco e Assessore all'Urbanistica e alla Mobilità Domenico De Maio, sarà inaugurato il Trincerone ferroviario Est.

I lavori, per un importo di oltre 10 milioni di euro, comprendono la realizzazione della piastra di copertura dei binari ferroviari, la predisposizione al collegamento viario parallelo alla linea ferrata da via L. Cacciatore a via dei Principati e le opere in sottopasso per la predisposizione del collegamento viario parallelo alla linea ferrata da via M. Ripa a via Dalmazia. Con un successivo stralcio di completamento, in fase di progettazione, saranno ultimate e rese fruibili le opere di collegamento viabilistico finale con via Dalmazia, da un lato, e tra via Cacciatore e via dei Principati dall’altro.

“Si tratta di un'opera di grande valore che contribuirà al miglioramento della mobilità e della vivibilità in un quartiere centrale e nevralgico della città. La copertura dell'area di circa 4800 mq compresa tra via Nizza e via Balzico ha, infatti, consentito la realizzazione di una nuova piazza con 30 stalli di parcheggio auto a rotazione e superfici attrezzate per lo sport ed il tempo libero.

L'inaugurazione avverrà nel pieno rispetto delle norme di contenimento del Covid-19” fanno sapere dall'Ente.