Giornata della Terra: a Salerno ecco i "Bug Hotels" Iniziative ed attività in tutta la provincia. Legambiente: "Ogni gesto ha il suo peso"

Istituita nel 1970, oggi, 22 aprile è il giorno dedicato alla terra. Una giornata in cui si celebra l'ambiente e la salvaguardia del pianeta. Attività, telematiche e non, hanno preso vita, oggi, in tutta la provincia di Salerno. In prima linea la Cooperativa Sociale "Fili d'Erba" che nei suoi centri ha promosso tantissime iniziative: "Questo pianeta è la nostra casa, e una casa va rispettata altrimenti diventa una casa invivibile."

Il centro polifunzionale giovanile "Arbostella", in collaborazione con Accendi il tuo Futuro, ha creato 3 Bug Hotels. Veri e propri "alberghi per insetti" per offrire rifugio a coccinelle, api, vespe, farfalle e tutti gli altri nostri alleati nella lotta agli afidi e ai parassiti. Queste strutture aiutano gli insetti cosiddetti "utili" a trovare riparo e a popolare giardini, orti, e qualunque luogo dove possano preservare la biodiversità.

Il Centro di aggregazione giovanile "Quartiere Mariconda", invece, ha colorato e ravvivato la zona con "ri-ciccami", posacenere fatti con materiali di riciclo in tutta l'area.

Al Centro per l'inclusione sociale "Insieme verso il Futuro" a Campagna, poi, è andato in scena "Adotta una pianta", un laboratorio fatto di terra e fiori. Ogni utente del Centro ha scelto un punto del giardino della struttura, dove piantare e curare una pianta, occupandosi di preparare il terreno, selezionare i semi o la pianta, seminare e averne cura quotidiana vivendo la “magia della natura”.

E ancora, appelli e messaggi dai primi cittadini del Salernitano. Letture, momenti di riflessione ed incontri, per adulti e bambini, per avvicinarsi e discutere delle problematiche della terra, valutare le soluzioni che permettano di eliminare le attività negative dell'uomo e, soprattutto, celebrare il pianeta.

"Ci piacerebbe celebrare come ogni anno questa giornata con immensa gioia, ricordando le meraviglie di questa magnifica casa che è il nostro Pianeta; questa volta tuttavia crediamo che il modo migliore per onorare la "Giornata della Terra" sia una chiamata alle armi perchè il tempo per invertire la rotta ormai è agli sgoccioli." Il circolo Legambiente Salerno Orizzonti sottolinea che ogni gesto ha il suo peso e tutti siamo chiamati a una concreta responsabilità, per noi e per le nuove vite che stanno nascendo: "La nostra scelta salverà il Pianeta e lo renderà splendido, insieme con la nostra stessa vita."